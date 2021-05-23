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صورة فنية قديمة لصغار هذه الأرض في وادي قطان

منذ ساعة
1499
صورة فنية قديمة لصغار هذه الأرض في وادي قطان

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
غريبة بعد المطاردات من رجال الهيئة يأتون بشعار سلامتنا !!!
درباوي جنتل
اخذيني معزز لك
علي
كوزمين اول من احضرة للشرق الاوسط الزعيم نادي الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
نعم واجبه وماقصر في تأدية واجبه ، بيض الله وجهه ، وبارك الله فيه وفي جهوده هو وزملائه الجنود البواسل ، وفقهم الله لما...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..

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