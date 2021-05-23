نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لاستطلاع الآراء

منذ 22 دقيقة
1443
طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لاستطلاع الآراء

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على "منصة استطلاع"، لاستطلاع الآراء، على أن تنتهي فترة استقبال الآراء بتاريخ 18 يونيو 2021.

ويهدف المشروع إلى تنظيم أحكام الترخيص للمؤسسات الصحية والخاصة، وأحكام إدارة المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الخاصة والمجمعة، وإدارة المختبرات الطبية، وإدارة مراكز الخدمة الطبية المساعدة، كما تبين أحكام العقوبات، والأحكام الختامية.

ويتم تطبيق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة، كما شملت الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة، أن يكون مالك العيادة طبيباً سعودياً مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب ممارس في نفس نشاط العيادة المطلوب الترخيص لها.

ويعد من بين الشروط تعيين مشـرف طبـيب أو مهني سعـودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي، أو المختبر، أو مركز الأشعة، أو مركز جراحة اليوم الواحد في المدن التالية: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام والخبر، ويجوز للوزير إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، ويستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي.

وزارة الصحة
استطلاع
نظام المؤسسات الصحية الخاصة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
غريبة بعد المطاردات من رجال الهيئة يأتون بشعار سلامتنا !!!
درباوي جنتل
اخذيني معزز لك
علي
كوزمين اول من احضرة للشرق الاوسط الزعيم نادي الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
نعم واجبه وماقصر في تأدية واجبه ، بيض الله وجهه ، وبارك الله فيه وفي جهوده هو وزملائه الجنود البواسل ، وفقهم الله لما...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

شاهد. شاب يثير موجة استهجان بعد سجوده لفتح صالات السينما
شاهد. شاب يثير موجة استهجان بعد سجوده لفتح صالات السينما
منذ 13 دقيقة 375
دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد كورونا النسخة الهندية
دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد كورونا النسخة الهندية
منذ 17 دقيقة 1375
طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لاستطلاع الآراء
طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لاستطلاع الآراء
منذ 22 دقيقة 1443
إعادة إطلاق التوثيق في تويتر
إعادة إطلاق التوثيق في تويتر
منذ 57 دقيقة 1807
أوبرا وينفري تنهار في البكاء: "تعرضت للاغتصاب على يد ابن عمي"
أوبرا وينفري تنهار في البكاء: "تعرضت للاغتصاب على يد ابن عمي"
منذ ساعة 1013
صورة فنية قديمة لصغار هذه الأرض في وادي قطان
صورة فنية قديمة لصغار هذه الأرض في وادي قطان
منذ ساعة 1493
البقع الزرقاء على الجسم من أعراض أمراض الكبد
البقع الزرقاء على الجسم من أعراض أمراض الكبد
منذ ساعة 1849
إصابة 9 أشخاص على الأقل في إنفجار بإقليم أصفهان الإيراني
إصابة 9 أشخاص على الأقل في إنفجار بإقليم أصفهان الإيراني
منذ ساعة 1758
طارق الحبيب: المصابون بأمراض الغدد عُرضة للاكتئاب النفسي
طارق الحبيب: المصابون بأمراض الغدد عُرضة للاكتئاب النفسي
منذ ساعة 1555
خطوات تنظيف فلتر مكيف السيارة في المنزل
خطوات تنظيف فلتر مكيف السيارة في المنزل
منذ ساعة 1663