دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد كورونا النسخة الهندية

لندن (صدى):
كشفت دراسة أجرتها السلطات الصحية في إنجلترا أن لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد المضادين لفيروس كورونا فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة من هذا الفيروس.
وأكدت الدراسة على أن لقاح فايزر/بايونتيك وفر بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.
وبلغت فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد بلغت بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 60% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض و66% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.
ووفر لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد بعد ثلاثة أسابيع من تلقّي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.