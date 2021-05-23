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دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد كورونا النسخة الهندية

منذ 17 دقيقة
1375
دراسة: لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد كورونا النسخة الهندية

لندن (صدى):
كشفت دراسة أجرتها السلطات الصحية في إنجلترا أن لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد المضادين لفيروس كورونا فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة من هذا الفيروس.

وأكدت الدراسة على أن لقاح فايزر/بايونتيك وفر بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

وبلغت فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد بلغت بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 60% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض و66% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ووفر لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد بعد ثلاثة أسابيع من تلقّي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33% ضد المتحور الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50% ضد المتحور الإنجليزي المصحوب بأعراض.

الهند
كورونا
لقاح
فايزر
أسترازينيكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
غريبة بعد المطاردات من رجال الهيئة يأتون بشعار سلامتنا !!!
درباوي جنتل
اخذيني معزز لك
علي
كوزمين اول من احضرة للشرق الاوسط الزعيم نادي الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
نعم واجبه وماقصر في تأدية واجبه ، بيض الله وجهه ، وبارك الله فيه وفي جهوده هو وزملائه الجنود البواسل ، وفقهم الله لما...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..

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