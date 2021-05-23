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إعادة إطلاق التوثيق في تويتر

منذ 57 دقيقة
1807
إعادة إطلاق التوثيق في تويتر

وكالات (صدى):
أعاد تطبيق تويتر، اليوم الأحد، تفعيل برنامج التوثيق الجديد ومراجعة طلبات التوثيق العامة، بعد توضيح معايير أهلية التوثيق وإطلاق سياسة جديدة بناءً على مقترحات الجمهور بعدة لغات؛ العربية والانجليزية والهندية والإسبانية والبرتغالية واليابانية.

وأقدم تويتر على تطبيق هذه السياسة عن طريق إزالة شارة التوثيق تلقائياً من الحسابات التي لا تفي بالمعايير المحدثة للتوثيق، مثل الحسابات غير النشطة أو غير المكتملة.

ويعد طرح برنامج التوثيق الجديد بمثابة المرحلة التالية في خطط المنصة لتوفير المزيد من الشفافية والمصداقية والوضوح لعملية التوثيق والتي تساعد الأشخاص على فهم من يتفاعلون معهم على تويتر، فيما تعتبر الشارة الزرقاء إحدى الطرق لتمييز الحسابات الأصلية التي تحظى باهتمام كبير بين الجمهور.

 

 

تويتر
التوثيق
الشارة الزرقاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
غريبة بعد المطاردات من رجال الهيئة يأتون بشعار سلامتنا !!!
درباوي جنتل
اخذيني معزز لك
علي
كوزمين اول من احضرة للشرق الاوسط الزعيم نادي الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
نعم واجبه وماقصر في تأدية واجبه ، بيض الله وجهه ، وبارك الله فيه وفي جهوده هو وزملائه الجنود البواسل ، وفقهم الله لما...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..

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