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القيادة تهنئ رئيس إريتريا بذكرى استقلال بلاده

منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس إريتريا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة
إريتريا

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
غريبة بعد المطاردات من رجال الهيئة يأتون بشعار سلامتنا !!!
درباوي جنتل
اخذيني معزز لك
علي
كوزمين اول من احضرة للشرق الاوسط الزعيم نادي الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
نعم واجبه وماقصر في تأدية واجبه ، بيض الله وجهه ، وبارك الله فيه وفي جهوده هو وزملائه الجنود البواسل ، وفقهم الله لما...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..

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