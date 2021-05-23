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إصابة 9 أشخاص على الأقل في إنفجار بإقليم أصفهان الإيراني

منذ ساعة
1758
إصابة 9 أشخاص على الأقل في إنفجار بإقليم أصفهان الإيراني

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن إصابة تسعة أفراد على الأقل في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان وسط إيران.

وقال عباس عبدي المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان، إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى".

وأشار عبيدي إلى إنه تم إبلاغ خدمة الطوارئ عن الحادث بمحافظة أصفهان الساعة 3:26 فجر اليوم الأحد، موضحًا أن الحادث وقع في مدينة شاهينشهر، مضيفا أنه تم إرسال 4 سيارات طوارئ وحافلة إسعاف وسيارتين للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث، فيما نقل الجرحى إلى مستشفى جولديس شاهينشهر لتلقي العلاج.

 

إيران
انفجار
إقليم أصفهان

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أحدث التعليقات

زائر
غريبة بعد المطاردات من رجال الهيئة يأتون بشعار سلامتنا !!!
درباوي جنتل
اخذيني معزز لك
علي
كوزمين اول من احضرة للشرق الاوسط الزعيم نادي الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
نعم واجبه وماقصر في تأدية واجبه ، بيض الله وجهه ، وبارك الله فيه وفي جهوده هو وزملائه الجنود البواسل ، وفقهم الله لما...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..

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