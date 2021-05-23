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ميزة جديدة في واتساب تنقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف المستخدم

منذ 22 دقيقة
1520
ميزة جديدة في واتساب تنقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف المستخدم

وكالات (صدى):
كشف تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن ميزة جديدة قادرة على نقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف المستخدم، وهي جزء من حزمة واتساب، المصممة لتبسيط انتقال المستخدم بين الأجهزة، وغرضها تصحيح مشكلة مزمنة وجدت بين المستخدمين الذين ينتقلون بين أندرويد و "اي او اس" .

ويسعى المطورون إلى اختبار القدرة على نقل سجل الرسائل بين نظامي "أندرويد" و"آي أو أس" ، ومعروف أنه في كل نظام أساسي يقوم برنامج المراسلة بتخزين نسخته الاحتياطية في نظام التشغيل السحابي الخاص به.

ولا يمكن استعادة نسخة من السجل المخزن بتطبيق "آي كلاود" على أندرويد، تماما كما لا يمكن لـ"آيفون" أخذ سجل دردشة من "جوجل درايف"، لكن في التحديث القادم، سيتم تصحيح هذا الوضع وسيتمكن برنامج المراسلة من نقل المحادثات بين الأنظمة الأساسية.

ويختبر واتساب القدرة على نقل سجل الدردشة حتى إذا قام المستخدم بتغيير رقم الهاتف، وكما نعلم، يستخدم واتساب رقم الهاتف كمعرف لتسجيل الدخول ومعرف الحساب، وبالتالي لا يمكنه الجمع بين الحسابين.

واتساب
هواتف
دردشات

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ينشرون جرائم بلادهم لبلادنا عليهم لعنة الله شرذمة
ابوبدر
انتي الله يصلحك كنتي ملتزمة وماشيه صح وهداكي الله وابتعدتي عن الفن ١٢ سنة وانتي بهداية وحجاب وصلاة وصوم وحفظ القرآن والاحاديث وربي اعطاك...
زا
ببمزح معاها ههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. الله يجزى حكومتنا والقائمين على شؤون الحرمين الشريفين ، الله يجزاهم خير الجزى ويبارك في جهودهم .. اللم...

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