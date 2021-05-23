شروط فلامنغو للتخلي عن لاعبه للهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن شروط نادي فلامنغو للتخلي عن لاعبه الأوروغواياني جيورجيان دي أراسكايتا، لنادي الهلال؛ حيث يحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الأخرى بينها النصر.
وأعرب الهلال، عن اهتمامه بالدولي الأوروغوياني الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا، وقد تقدم بعرض قيمته 15 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب الوسط المهاجم، لكن فلامنغو يريد ما لا يقل عن 20 مليون يورو لبدء المفاوضات، وهذا ما أبلغه إلى مسؤول الهلال عبر وسيط في فلوريدا الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن برونو سبينديل، المدير التنفيذي لفلامنغو، كان قد حدد 20 مليون يورو على الأقل و75% من الحقوق الاقتصادية لبدء المفاوضات.