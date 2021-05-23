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شروط فلامنغو للتخلي عن لاعبه للهلال

منذ 43 دقيقة
1939
شروط فلامنغو للتخلي عن لاعبه للهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن شروط نادي فلامنغو للتخلي عن لاعبه الأوروغواياني جيورجيان دي أراسكايتا، لنادي الهلال؛ حيث يحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الأخرى بينها النصر.

وأعرب الهلال، عن اهتمامه بالدولي الأوروغوياني الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا، وقد تقدم بعرض قيمته 15 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب الوسط المهاجم، لكن فلامنغو يريد ما لا يقل عن 20 مليون يورو لبدء المفاوضات، وهذا ما أبلغه إلى مسؤول الهلال عبر وسيط في فلوريدا الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن برونو سبينديل، المدير التنفيذي لفلامنغو، كان قد حدد 20 مليون يورو على الأقل و75% من الحقوق الاقتصادية لبدء المفاوضات.

 

الهلال
جيورجيان دي أراسكايتا
فلامنغو

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أحدث التعليقات

كجمغلو
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ابوبدر
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زا
ببمزح معاها ههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. الله يجزى حكومتنا والقائمين على شؤون الحرمين الشريفين ، الله يجزاهم خير الجزى ويبارك في جهودهم .. اللم...

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