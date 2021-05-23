"يوتيوب" يبدأ تطبيق قانون الضرائب الجديد على صانعي المحتوى

وكالات (صدى):
أعلنت شركة غوغل أنه سيتم خصم الرسوم الضريبية على جميع منشئي المحتوى "القنوات" خارج الولايات المتحدة، اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.
وأرسلت شركة "غوغل"، رسالة بريد إلكتروني، لمستخدمي يوتيوب تُفيد بأنه سيتم خصم الضرائب الأمريكية على مستخدمي المنصة خارج الولايات المتحدة، داعية صانعي المحتوى بتزويدها بعدة معلومات قبل حلول 31 مايو 2021.
وذكرت الشركة أن هذه المعلومات تختلف باختلاف بلد الإقامة، وما إذا كنت فرداً أو تمثل نشاطاً تجارياً، وما إذا كنت مؤهلاً لطلب الاستفادة من مزايا المعاهدات الضريبية بين الدول.
وأوضحت أنه سيتم خصم 24 % من إجمالي أرباح صانعي المحتوي في حال عدم تزويدها بالمعلومات المطلوبة في التاريخ المذكور أعلاه.