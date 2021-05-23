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"يوتيوب" يبدأ تطبيق قانون الضرائب الجديد على صانعي المحتوى

منذ 32 دقيقة
1698
"يوتيوب" يبدأ تطبيق قانون الضرائب الجديد على صانعي المحتوى

وكالات (صدى):
أعلنت شركة غوغل أنه سيتم خصم الرسوم الضريبية على جميع منشئي المحتوى "القنوات" خارج الولايات المتحدة، اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

وأرسلت شركة "غوغل"، رسالة بريد إلكتروني، لمستخدمي يوتيوب تُفيد بأنه سيتم خصم الضرائب الأمريكية على مستخدمي المنصة خارج الولايات المتحدة، داعية صانعي المحتوى بتزويدها بعدة معلومات قبل حلول 31 مايو 2021.

وذكرت الشركة أن هذه المعلومات تختلف باختلاف بلد الإقامة، وما إذا كنت فرداً أو تمثل نشاطاً تجارياً، وما إذا كنت مؤهلاً لطلب الاستفادة من مزايا المعاهدات الضريبية بين الدول.

وأوضحت أنه سيتم خصم 24 % من إجمالي أرباح صانعي المحتوي في حال عدم تزويدها بالمعلومات المطلوبة في التاريخ المذكور أعلاه.

 

يوتيوب
غوغل
الولايات المتحدة

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ينشرون جرائم بلادهم لبلادنا عليهم لعنة الله شرذمة
ابوبدر
انتي الله يصلحك كنتي ملتزمة وماشيه صح وهداكي الله وابتعدتي عن الفن ١٢ سنة وانتي بهداية وحجاب وصلاة وصوم وحفظ القرآن والاحاديث وربي اعطاك...
زا
ببمزح معاها ههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. الله يجزى حكومتنا والقائمين على شؤون الحرمين الشريفين ، الله يجزاهم خير الجزى ويبارك في جهودهم .. اللم...

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