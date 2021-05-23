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ضوابط بارزة تنظم عملية نقل الحجاج

منذ ساعة
1824
ضوابط بارزة تنظم عملية نقل الحجاج

مكة المكرمة (صدى):
أنهت وزارة الصحة مسودة الضوابط والبروتوكولات الوقائية خلال موسم الحج المقبل لضمان سلامة ضيوف الرحمن؛ حيث نظمت عملية نقل الحجاج منذ وصولهم ومقرات السكن والخيام والتفويج إلى عرفات ومزدلفة ورمي الجمرات واشتراطات دخول الحرمين الشريفين.

وتتمثل الضوابط في: تفويج الحجاج من منافذ الوصول ضمن مسارات مخصصة لمنطقة النقل لمناطق الحج مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، وتخصيص مقرات سكن الحجاج "الفنادق" بمكة والمدينة على أن تكون مطابقة للاشتراطات المطلوبة من وزارة السياحة ووزارة الحج والجهات الأخرى المعنية.

ويأتي ذلك مع مراعاة تطبيق الإجراءات الكفيلة بمنع التكدس داخلالغرف وتوفير خدمات الاعاشة لكل حاج في غرفته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام ومنع البوفيهات المفتوحة، كما يجب الحجر الصحي المؤسسي لحجاج الخارج لمدة ثلاثة أيام عند الوصول للمملكة في مكان اقامتهم وإجراء مسحة PCR خلالها.

ويكون تفويج الحجاج بجميع مراحله على دفعات أقل عما هو معمول به خلال الأعوام السابقة بما يضمن التباعد المكاني بالإضافة إلى استحداث خيام ونقاط فرز في طريق المشاة، كما أن ضوابط العمائر السكنية والخيام في منى تتضمن تطهير حقائب النزلاء وعربة نقل الحقائب بشكل دوري وتخصيص عامل لتولي ذلك وتخصيص حراس أمن لتنظيم خروج الحجاج حسب الوقت المخصص لهم.

وأشارت الضوابط إلى أنه عند التفويج إلى عرفات يجب ألا يتجاوز عدد الركاب 50 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب والآخر، بينما في يوم عرفة والمبيت في مزدلفة يجب ألا يزيد عدد الحجاج عن 10 لكل 50 مترا مربعا من مساحة الخيام.

وفي رمي الجمرات يجب جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات بحيث لا يتجاوز العدد خمسين حاج لكل دور من أدوار المنشأة أو حسب الطاقة الاستيعابية بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين الأفراد، وتزويد الحجاج بحصى بأكياس مغلفة ومعقمة، وعند الدخول للحرمين الشريفين يجب تقديم تصريح أداء فريضة الحج من بوابة الحج الإلكترونية او عن طريق تطبيق الكتروني.

وشددت على استمرار منع دخول الأطعمة للحرمين الشريفين، والتأكد من حصول العاملين في الحج على لقاح كورونا قبل بداية الموسم بـ 14 يوما على الأقل، واستخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من الحالة الصحية لجميع مقدمي الخدمة بشكل يومي.

موسم الحج
الحجاج
بروتوكولات وقائية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127998
منذ 8 دقائق
خير ان شاء الله ..

.. الله يجزى حكومتنا والقائمين على شؤون الحرمين الشريفين ، الله يجزاهم خير الجزى ويبارك في جهودهم .. اللم آمين ..

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ينشرون جرائم بلادهم لبلادنا عليهم لعنة الله شرذمة
ابوبدر
انتي الله يصلحك كنتي ملتزمة وماشيه صح وهداكي الله وابتعدتي عن الفن ١٢ سنة وانتي بهداية وحجاب وصلاة وصوم وحفظ القرآن والاحاديث وربي اعطاك...
زا
ببمزح معاها ههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. الله يجزى حكومتنا والقائمين على شؤون الحرمين الشريفين ، الله يجزاهم خير الجزى ويبارك في جهودهم .. اللم...

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