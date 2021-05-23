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إصابة طفل برصاص حرس الحدود التركي وهو يلهو مع أصدقائه

منذ ساعة
2124
إصابة طفل برصاص حرس الحدود التركي وهو يلهو مع أصدقائه

وكالات (صدى):
أقدم حرس الحدود التركي على إطلاق الرصاص على طفل سوري حين كان يلهو مع أصدقائه قرب الجدار الحدودي، فأصابته الرصاصة في منطقة تحت الكتف وخرجت من الناحية الأخرى.

وقال سعدو الحمادي والد الطفل أن ابنه أمجد البالغ من العمر 12 سنة يلعب يومياً مع كثير من أطفال المخيم في أرض تقع بين المخيم الذي يقيم فيه والجدار الحدودي، مبينا أن لعب الأطفال لكرة القدم عصر الجمعة الماضية، تزامن مع مرور دورية لحرس الحدود التركي توقفت عند نقطة قريبة، إلى أن توجه اثنان من عناصر الدورية إلى نقطة الحراسة وأطلق أحدهما النار على الطفل.

وأضاف الحمادي أن الطلقة اخترقت جسد ابنه في منطقة تحت الكتف وخرجت من جسمه دون أن تستقر فيه، فأسعفه إلى مستشفى أطمة القريب، إلى أن استقرت حالته.

وأشار والد الطفل إلى أن سكان مخيمات "الكرامة" التي تعيش فيها عائلة الطفل أمجد الحمادي، عندما علموا بحادثة إطلاق النار خرجوا متظاهرين قرب نقطة حرس الحدود التي أُطلق منها النار على الطفل أمجد، فكانت المفاجأة أن الحرس أعاد إطلاق النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة اثنين، وهو ما دفع أهالي المخيم إلى الاشتباك مع حرس الحدود التركي.

حرس الحدود
تركيا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127998
منذ 6 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ينشرون جرائم بلادهم لبلادنا عليهم لعنة الله شرذمة
ابوبدر
انتي الله يصلحك كنتي ملتزمة وماشيه صح وهداكي الله وابتعدتي عن الفن ١٢ سنة وانتي بهداية وحجاب وصلاة وصوم وحفظ القرآن والاحاديث وربي اعطاك...
زا
ببمزح معاها ههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. الله يجزى حكومتنا والقائمين على شؤون الحرمين الشريفين ، الله يجزاهم خير الجزى ويبارك في جهودهم .. اللم...

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