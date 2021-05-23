"إيفر غيفن": جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته قناة السويس

طوكيو (صدى):
كشف محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، عن ادعاء الشركة أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، أن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس
وقال المحامي إن طلب الهيئة تعويضا يلزمها بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته حتى اليوم، وفقاً لـ قناة " العربية ".
وأكد على وجود دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.
وأضاف أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا يحوي تسجيلات الصندوق الأسود للسفينة حيث أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي.
وأشار إلى أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين، (زورقي سحب)، مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث.