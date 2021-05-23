نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"إيفر غيفن": جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته قناة السويس

منذ ساعة
2207
"إيفر غيفن": جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته قناة السويس

طوكيو (صدى):
كشف محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، عن ادعاء الشركة أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية، أن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس

وقال المحامي إن طلب الهيئة تعويضا يلزمها بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته حتى اليوم، وفقاً لـ قناة " العربية ".

وأكد على وجود دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

وأضاف أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا يحوي تسجيلات الصندوق الأسود للسفينة حيث أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي.

وأشار إلى أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين، (زورقي سحب)، مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث.

 

السفينة الجانحة
إيفر غيفن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127994
منذ 7 دقائق
من شدة طمع المصريين قلب الطاوله عليهم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كجمغلو
ينشرون جرائم بلادهم لبلادنا عليهم لعنة الله شرذمة
ابوبدر
انتي الله يصلحك كنتي ملتزمة وماشيه صح وهداكي الله وابتعدتي عن الفن ١٢ سنة وانتي بهداية وحجاب وصلاة وصوم وحفظ القرآن والاحاديث وربي اعطاك...
زا
ببمزح معاها ههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. الله يجزى حكومتنا والقائمين على شؤون الحرمين الشريفين ، الله يجزاهم خير الجزى ويبارك في جهودهم .. اللم...

أخر الأخبار

ميزة جديدة في واتساب تنقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف المستخدم
ميزة جديدة في واتساب تنقل الدردشات عند تغيير رقم هاتف المستخدم
منذ 21 دقيقة 1502
"يوتيوب" يبدأ تطبيق قانون الضرائب الجديد على صانعي المحتوى
"يوتيوب" يبدأ تطبيق قانون الضرائب الجديد على صانعي المحتوى
منذ 31 دقيقة 1688
رد فعل إلهام شاهين بعد الهجوم عليها بسبب حفل الزفاف
رد فعل إلهام شاهين بعد الهجوم عليها بسبب حفل الزفاف
منذ 37 دقيقة 683
شروط فلامنغو للتخلي عن لاعبه للهلال
شروط فلامنغو للتخلي عن لاعبه للهلال
منذ 42 دقيقة 1929
المسند: هطول أمطار على 5 مناطق
المسند: هطول أمطار على 5 مناطق
منذ 46 دقيقة 1682
الجوازات تذكر بإمكانیة تجدید الجواز دون النظر لمدة صلاحيته
الجوازات تذكر بإمكانیة تجدید الجواز دون النظر لمدة صلاحيته
منذ 51 دقيقة 1638
شاب يطلق النار على شقيقته
شاب يطلق النار على شقيقته
منذ 57 دقيقة 909
ضوابط بارزة تنظم عملية نقل الحجاج
ضوابط بارزة تنظم عملية نقل الحجاج
منذ ساعة 1820
صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي
صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي
منذ ساعة 2121
ابتكار تقنية علاجية جديدة تجعل السرطان يأكل نفسه
ابتكار تقنية علاجية جديدة تجعل السرطان يأكل نفسه
منذ ساعة 1729