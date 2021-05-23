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سواريز باكيا: سأظل ممتنا لأتلتيكو وبرشلونة قلل من شأني

منذ ساعة
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سواريز باكيا: سأظل ممتنا لأتلتيكو وبرشلونة قلل من شأني

وكالات (صدى):
انهمر النجم الأوروجوياني لويس سواريزقي في البكاء بعد فوز فريقه أتلتيكو مدريد اليوم بلقب الدوري الإسباني، حيث سجل هدفا حاسما قاد به فريقه للتغلب على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 2-1، بسبب شعوره بالظلم من فريقه السابق برشلونة الذي استغنى عنه وقال من شأنه قبل بداية الموسم.

وقال سواريز بعد المباراة : "برشلونة لم يقدّرني، لقد قللوا من تقديري وفتح أتلتيكو أبوابه لمنحي فرصة، سأكون دائمًا ممتنًا لهذا النادي لثقته بي، أتلتيكو فتح لي الباب لأثبت للناس عكس ذلك".

وأضاف: "كان الأمر صعب عليّ في الصيف الماضي عندما استغنوا عني، أعلم أن ميسي سعيد من أجلي، ولكن أعتقد أتليتكو قدم موسما رائعا وأثبتنا أننا الفريق الأفضل هذا الموسم".

يذكر أن أتلتيكو مدريد توج بآخر ألقابه في الدوري الإسباني من قلب ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة، في الجولة الأخيرة من موسم 2013-2014، حين انتزع تعادلا قاتلا بنتيجة 1-1.

برشلونة
أتلتيكو مدريد

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ينشرون جرائم بلادهم لبلادنا عليهم لعنة الله شرذمة
ابوبدر
انتي الله يصلحك كنتي ملتزمة وماشيه صح وهداكي الله وابتعدتي عن الفن ١٢ سنة وانتي بهداية وحجاب وصلاة وصوم وحفظ القرآن والاحاديث وربي اعطاك...
زا
ببمزح معاها ههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. الله يجزى حكومتنا والقائمين على شؤون الحرمين الشريفين ، الله يجزاهم خير الجزى ويبارك في جهودهم .. اللم...

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