سواريز باكيا: سأظل ممتنا لأتلتيكو وبرشلونة قلل من شأني

وكالات (صدى):
انهمر النجم الأوروجوياني لويس سواريزقي في البكاء بعد فوز فريقه أتلتيكو مدريد اليوم بلقب الدوري الإسباني، حيث سجل هدفا حاسما قاد به فريقه للتغلب على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 2-1، بسبب شعوره بالظلم من فريقه السابق برشلونة الذي استغنى عنه وقال من شأنه قبل بداية الموسم.
وقال سواريز بعد المباراة : "برشلونة لم يقدّرني، لقد قللوا من تقديري وفتح أتلتيكو أبوابه لمنحي فرصة، سأكون دائمًا ممتنًا لهذا النادي لثقته بي، أتلتيكو فتح لي الباب لأثبت للناس عكس ذلك".
وأضاف: "كان الأمر صعب عليّ في الصيف الماضي عندما استغنوا عني، أعلم أن ميسي سعيد من أجلي، ولكن أعتقد أتليتكو قدم موسما رائعا وأثبتنا أننا الفريق الأفضل هذا الموسم".
يذكر أن أتلتيكو مدريد توج بآخر ألقابه في الدوري الإسباني من قلب ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة، في الجولة الأخيرة من موسم 2013-2014، حين انتزع تعادلا قاتلا بنتيجة 1-1.