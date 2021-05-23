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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة المضبوطين في عدة جرائم بالمملكة

منذ 21 دقيقة
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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة المضبوطين في عدة جرائم بالمملكة

جدة (صدى):
كشفت قوات الأمن العام، اليوم الأحد، عن قائمة الأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم بالمملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في جدة اثنان منهم ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال وسلب مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال وآخر قام بإيوائهم.

وأكد على القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في محافظة النبهانية قاموا بارتكاب عددٍ من جرائم النصب والاحتيال بالتسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جمعوا من خلالها أكثر من ثلاثمائة ألف ريال.

وتشمل قائمة المضبوطين القبض على مواطن في جدة ارتكب سرقة مبلغ مالي من محل للتموينات الغذائية تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته والاعتداء بالضرب على عامل المحل والهرب بوساطة مركبة مسروقة، فضلًا عن القبض على مواطنين بمحافظة رفحاء قاما بارتكاب جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد المستشفيات، وقاما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها لإخفاء معالم الجريمة وتضليل الجهات الأمنية.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على مقيم من الجنسية البلوشية في مكة المكرمة، يرتدي سترة أمنية داخل مركبته مع توثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على مواطن على طريق الحقو جازان رفض التجاوب مع رجال الأمن بإبراز هويته الوطنية عند استيقافه في إحدى النقاط الأمنية وتجاوزه وزوجته لفظيًا على رجال الأمن وتصويرهم لذلك ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

المملكة
جرائم
الأمن العام
في قبضة رجال الأمن

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أحدث التعليقات

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