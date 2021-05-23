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شربل وهبة يقاضي الجمعية اللبنانية لطب النفس بعد تسريب معلومات عن حالته النفسية

منذ 5 دقائق
1285
شربل وهبة يقاضي الجمعية اللبنانية لطب النفس بعد تسريب معلومات عن حالته النفسية

بيروت (صدى):
توجه وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال المستقيل شربل وهبة، لرفع دعوى قضائية ضد الجمعية اللبنانية لطب النفس، وذلك على خلفية تسريب معلومات تتعلق بحالته الصحية النفسية.

وكانت "صدى" قد نشرت الوثيقة التي تم تسريبها، والتي كشفت أن شربل وهبة يعاني من أمراض نفسية حادة راجع بسببها العيادات النفسية في بيروت خلال العام الماضي.

وكشفت الوثيقة أن المريض شربل وهبة يعاني من حالة اكتئاب حاد، مع وجود وصفة طبية تنصحه بتناول حبوب "سيتالوبرام" ‏ المضادة للاكتئاب والرهاب.

يذكر أن وهبة، أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، وذلك بعد التصريحات المسيئة التي وجهها للمملكة ودول الخليج، ووصفهم بـ " البدو".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو عمار
المفروض تكون البيوت بأجره ولو رمزيه
شعبيات
التوبة تجب ماقبلها.

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