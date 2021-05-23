شربل وهبة يقاضي الجمعية اللبنانية لطب النفس بعد تسريب معلومات عن حالته النفسية

بيروت (صدى):
توجه وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال المستقيل شربل وهبة، لرفع دعوى قضائية ضد الجمعية اللبنانية لطب النفس، وذلك على خلفية تسريب معلومات تتعلق بحالته الصحية النفسية.
وكانت "صدى" قد نشرت الوثيقة التي تم تسريبها، والتي كشفت أن شربل وهبة يعاني من أمراض نفسية حادة راجع بسببها العيادات النفسية في بيروت خلال العام الماضي.
وكشفت الوثيقة أن المريض شربل وهبة يعاني من حالة اكتئاب حاد، مع وجود وصفة طبية تنصحه بتناول حبوب "سيتالوبرام" المضادة للاكتئاب والرهاب.
يذكر أن وهبة، أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، وذلك بعد التصريحات المسيئة التي وجهها للمملكة ودول الخليج، ووصفهم بـ " البدو".
اقرأ أيضا: