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أمريكا تلجأ لتطبيقات "المواعدة" لتشجيع الشعب على تلقي اللقاح

منذ 22 دقيقة
1479
أمريكا تلجأ لتطبيقات "المواعدة" لتشجيع الشعب على تلقي اللقاح

(صدى):
لجأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لطريقة جديدة لتشجيع الأمريكيين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقررت إدارة بادين استخدام "تطبيقات المواعدة" لإقناع المترددين بالحصول على اللقاح، وذلك عن طريق إضافة خاصية تظهر "حالة التطعيم" وتسهل على "العازب" الذي يكتب أنه حصل على اللقاح على الوصول إلى أكبر قدر من العزاب الآخرين على التطبيق.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الدكتور أنتوني فاوتشي، " وفقا لأحد مواقع المواعدة، OkCupid، فإن الأشخاص الذين يعرضون حالة التطعيم الخاصة بهم هم أكثر عرضة بنسبة 14% للحصول على شخص مطابق لرغباتهم".

يذكر أن إدارة بايدن سبق وحفزت الشعب على تلقي اللقاح من خلال توزيع الدوناتس، والخمور، في مواقع اللقاحات.

أمريكا
اللقاح
تطبيقات المواعدة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
الله يشفيها و يعافيها
ابو عمار
حسبي الله على السحره وعلى من يتعاطى معهم

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