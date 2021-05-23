أمريكا تلجأ لتطبيقات "المواعدة" لتشجيع الشعب على تلقي اللقاح

(صدى):
لجأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لطريقة جديدة لتشجيع الأمريكيين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقررت إدارة بادين استخدام "تطبيقات المواعدة" لإقناع المترددين بالحصول على اللقاح، وذلك عن طريق إضافة خاصية تظهر "حالة التطعيم" وتسهل على "العازب" الذي يكتب أنه حصل على اللقاح على الوصول إلى أكبر قدر من العزاب الآخرين على التطبيق.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الدكتور أنتوني فاوتشي، " وفقا لأحد مواقع المواعدة، OkCupid، فإن الأشخاص الذين يعرضون حالة التطعيم الخاصة بهم هم أكثر عرضة بنسبة 14% للحصول على شخص مطابق لرغباتهم".
يذكر أن إدارة بايدن سبق وحفزت الشعب على تلقي اللقاح من خلال توزيع الدوناتس، والخمور، في مواقع اللقاحات.