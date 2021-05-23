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فيديو.. "الصحة" توضح كيفية إنقاذ الطفل من الغرق

منذ 17 دقيقة
1474
فيديو.. "الصحة" توضح كيفية إنقاذ الطفل من الغرق

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توضيحي، يكشف خطوات إنقاذ وإسعاف الأطفال حال تعرضهم للغرق في المسابح.

وأوضحت وزارة الصحة، أن حوادث الغرق تتكرر مع وجود الأطفال قرب المسابح، لذلك يجب تعلم كيفية إسعاف الغريق لمنعها.

وكشفت الوزارة أنه يجب وضع الغريق على أرض مستوية، ومناداته، وهز كتفيه للتأكد من مدى استجابته.

ولفتت إلى أنه بعد ذلك يتم التحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر، ثم طلب الإسعاف، ووضع الهاتف على مكبر الصوت.

وأشارت إلى أنه إذا كان الغريق يتنفس يجب وضعه على وضعية الإفاقة، والحرص على جعل مجرى الهواء مفتوحا.

الصحة
الغرق

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
هذا الغبي الجاهل يتذاكى على المشاهدين معروف انه في حالة فوز الهلال على التعاون فمباراة الفيصلي تحصيل حاصل اول احلق شنبك علشان نصدقك
خالد الربياوي
المفروض يتم محاسبة ولي امرها صراحة قمة في الهمجية
Ali
لايفقه مايقول
د محمد ماجد بخش
إني أتعجب من عمل الخادمات خارج إطار الكفيل بدافع التغيب لكن ما بال الحالات التي يكون فيها كفيل الخادمات اللاتي يعملن خارج إطار وضمن...
شرحبيل
الناس في وادي وهذولي في وادي

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