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إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة

منذ 5 ساعات
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إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة

نواف السالم (صدى):
كشفت الإعلامية ناهد الأحمد، عن تعرض الفارسة مضاوي القحطاني إلى إصابة أثناء التمارين أدت إلى كسور في فقرات الرقبة.

وأوضحت الأحمد، أن مضاوي خضعت لعملية جراحية جراء الإصابة، قائلة: "دعواتنا للفارسة مضاوي القحطاني بالسلامة بعد تعرضها إلى إصابة أثناء التمارين الصباحية أدت إلى كسور في فقرات الرقبة خضعت لعملية جراحية و تحتاج لدعواتكم الصادقة".

يذكر أن مضاوي القحطاني هي أول فارسة سعودية بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية، وأسست أول مدرسة ركوب خيل نسائية في منطقة الجنادرية عام 2016.

الفروسية
مضاوي القحطاني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49833
منذ ساعة
الله يشفيها و يعافيها
شعبيات
شعبيات عدد التعليقات : 170
منذ 4 دقائق
التوبة تجب ماقبلها.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو عمار
المفروض تكون البيوت بأجره ولو رمزيه
شعبيات
التوبة تجب ماقبلها.

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