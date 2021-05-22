إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة

نواف السالم (صدى):
كشفت الإعلامية ناهد الأحمد، عن تعرض الفارسة مضاوي القحطاني إلى إصابة أثناء التمارين أدت إلى كسور في فقرات الرقبة.
وأوضحت الأحمد، أن مضاوي خضعت لعملية جراحية جراء الإصابة، قائلة: "دعواتنا للفارسة مضاوي القحطاني بالسلامة بعد تعرضها إلى إصابة أثناء التمارين الصباحية أدت إلى كسور في فقرات الرقبة خضعت لعملية جراحية و تحتاج لدعواتكم الصادقة".
يذكر أن مضاوي القحطاني هي أول فارسة سعودية بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية، وأسست أول مدرسة ركوب خيل نسائية في منطقة الجنادرية عام 2016.