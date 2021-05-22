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إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة

منذ 47 دقيقة
1963
إصابة الفارسة مضاوي القحطاني بكسور في فقرات الرقبة

نواف السالم (صدى):
كشفت الإعلامية ناهد الأحمد، عن تعرض الفارسة مضاوي القحطاني إلى إصابة أثناء التمارين أدت إلى كسور في فقرات الرقبة.

وأوضحت الأحمد، أن مضاوي خضعت لعملية جراحية جراء الإصابة، قائلة: "دعواتنا للفارسة مضاوي القحطاني بالسلامة بعد تعرضها إلى إصابة أثناء التمارين الصباحية أدت إلى كسور في فقرات الرقبة خضعت لعملية جراحية و تحتاج لدعواتكم الصادقة".

يذكر أن مضاوي القحطاني هي أول فارسة سعودية بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية، وأسست أول مدرسة ركوب خيل نسائية في منطقة الجنادرية عام 2016.

الفروسية
مضاوي القحطاني

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