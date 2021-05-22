بالفيديو.. إعلامي رياضي: مطالب الجماهير برحيل فهد المولد عاطفية وليست فنية

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي، منار شاهين، عن ما تم تداوله عن رحيل لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني فهد المولد عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح "شاهين" خلال لقائه ببرنامج "MBC في أسبوع"، أن مطالب الجماهير برحيل "المولد" في الوقت الحالي عاطفية وليست فنية.
وتابع: "المولد يعشق نادي الاتحاد وجماهيره، ويرغب في البقاء مع الفريق، وسيعود إلى مستواه الحقيقي في أقرب وقت فهو لاعب كبير ولديه شخصية، ويتواجد دائما في تشكيلات مباريات المنتخب".
كما أكد أن "المولد" يحتاج فقط إلى التركيز في التدريبات والابتعاد عن أي أمور خارج الملعب؛ من أجل أن يستعيد مستواه الفني مجددًا.