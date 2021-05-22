كاريلو يكشف عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الهلال

ماجد محمد (صدى):
قال الدولي البيروفي أندري كاريلو، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، إنه سعيد في قلعة الهلال، ولكنه لا يتوقع البقاء في المملكة طيلة حياته.
وأشار إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة مع الهلال، ولكنه يتمنى أن يعيش حياته المستقبلية في إسبانيا.
وتابع: "لقد رافقتني شريكتي في كل مكان، ولدي الكثير من الأحلام لتحقيقها، وأنا مهتم بنوعية بنوعية الحياة لعائلتي".
يذكر أن كاريلو انتقل إلى صفوف الهلال في يوليو 2019، وتوج مع الفريق بثلاثية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.