بالفيديو.. استشاري: متلقو جرعتي لقاح كورونا لديهم مناعة أقوى

عادل الحربي (صدى):
قال الدكتور طارق الأرزقي، استشاري أمراض معدية، أن متلقو جرعتي لقاح كورونا تكون الأجسام المضادة لديهم أقوى وتحميهم من الإصابة الشديدة بالفيروس.
وقال "الأزرقي" خلال حديثه بقناة "الإخبارية": "الشخص يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح وبعد أسبوعين تصبح لديه مناعة جزيئة يمكن أن يصاب بكورونا من خفيفة إلى متوسطة".
وأضاف: "أما عند تلقي جرعتين تصبح لديه مناعة من الإصابة الشديدة وتكون طفيفة جدًا وأعراض بسيطة".
كما أكد أن اللقاح هو الحل الوحيد من الإصابات الشديد خاصة لكبار السن ولذوي الأمراض المنزمنة، مشيرًا إلى أن اللقاح لا يسبب أي مشاكل لمن يعانون من أمراض الحساسية.