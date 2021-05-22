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توجيه عاجل من امين الرياض

منذ ساعة
3456
توجيه عاجل من امين الرياض

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، رؤساء 16 بلدية فرعية في العاصمة بتنفيذ جولات أسبوعيّة ميدانيّة ضمن نطاقهم الإشرافي، تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكّان المدينة وزوارها، والإسهام في تحقيق مستهدفات الرياض في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتهدف جولات رؤساء البلديّات الأسبوعية إلى معرفة احتياجات السكان، والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومعالجة ملاحظاتهم، إضافة إلى تحديد فرص التحسين والتطوير داخل الأحياء السكنية، وتفقد سير العمل في المشروعات الخدمية ضمن نطاق مدينة الرياض.

ووفقًا للتوجيه سيرفع رؤساء البلديّات الفرعية تقارير شهريّة تتضمن نتائج جولاتهم الميدانية، والتي ستسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين مشهدها الحضري، وضمان إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

ويأتي توجيه سمو أمين منطقة الرياض متماشيًا مع الجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين البيئة العمرانية في العاصمة، وأنسنة أحيائها السكنية، لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي من خلال تحقيق مستهدفاتها الطموحة.

الرياض
الأمير فيصل بن عبدالعزيز
البلديات الفرعية

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 494
منذ دقيقتين
هذا امين اارياض شكله في الصوره صغير في العمر

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