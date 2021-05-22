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رئيس بايرن ميونخ: لن يتم بيع " ليفاندوفسكي "

منذ 47 دقيقة
1524
رئيس بايرن ميونخ: لن يتم بيع " ليفاندوفسكي "

(صدى):
كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن نجم الفريق واللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع.

وقال "هاينز" في تصريحات لصحف بولندية: "ليفاندوفسكي لن يتم بيعه.. من يمكنه بيع لاعب قادر على إحراز 60 هدفًا في العام وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم وعمره 32 عامًا".

كما أكد أنه يرحب بتمديد عقد اللاعب البولندي بشكل مبر فهو يرى أنه يتمتع بحالة بدنية مدهشة ويمكنه أن يلعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات على أعلى مستوى، مشبهًا إياه بـ "الماسة".

واختتم حديثه قائلاً: "عندي رجاء إليكم، من فضلكم قولوا لرئيس الوزراء البولندي إن روبرت ليفاندوفسكي هو حاليا أفضل سفير لبولندا".

روبرت ليفاندوفسكي
نادي بايرن ميونخ
رومينيجه

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