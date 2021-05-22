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بالفيديو.. علماء سعوديون يكتشفون " متتبع " لجميع تحورات كورونا حول العالم

منذ 22 دقيقة
1545
بالفيديو.. علماء سعوديون يكتشفون " متتبع " لجميع تحورات كورونا حول العالم

الرياض (صدى):
أوضح استشاري أمراض معدية أن علماء سعوديون يكتشفون "متتبع" لجميع تحورات فيروس كورونا حول العالم.

وقال الاستشاري في حديثه مع "الإخبارية": "واشيد بالمشروع اللي قام بيه علوم سعوديون متتبع للمتحورات في العالم وأشادت به المجلات الطبية ونشرت مقالة عنه في مجلة عالمية".

وأضاف: "يعتمد التتبع على المادة الجنينية للفيروسات الموجودة للحالات في المختبرات الطبيعة والعالم وتوضع في مواقع طبيبة ليستفيد منها العلماء ويعرفوا الطفرات الموجودة في الفيروس".

كما كشف الاستشاري أن الطفرات بدأت من يونيو الماضي ووجدت بعض الطفرات الموجودة لدينا لكن ليس بشكل مثير للقلق، أما التحورات فظهرت جنوب أفريقيا والبرازيل والهند.

 

علماء
فيروس كورونا
متتبع الفيروس
سلالة الهند

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طيب أحاول أختصر لكم الكتلة والطاقة في تمثيل المادة المادة هي كتلة مغناطيسية إما ثقالية نووية وإما فراغية ذرية وكلاهما طاقة إما طاقة نووية...
أبو عبدالله الحربي
لا إمارات أو أي دولة السعودية فقط لي مين غيرك يابلدي إلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
الملل
زارعة عدثة.فضحتونا
أبو عبدالله الحربي
جفت الأقلام ورفعت الصحف لقاء طويق حبيب الشعب افلج قلوب وحط النقاط على الحروف 😐
د محمد ماجد بخش
تحصل كثير ودائما ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه التركيز يبدده الانشغال الذهني والتفكير

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