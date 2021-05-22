طيار إسرائيلي يوضح سبب تدمير الأبراج السكنية في غزة

وكالات (صدى):
أوضح طيار إسرائيلي سبب تدمير القوات الاسرائيلية للأبراج السكنية في غزة خلال حملته العسكرية.
وكشف الطيار الإسرائيلي وفقًا لموقع "سبوتنيك" أن تدمير وقصف الأبراج خلال العملية العسكرية على قطاع غزة طريقًا للتنفيس عن إحباط الجيش الإسرائيلي بعد فشله في وقف إطلاق الصواريخ من القطاع.
وعن تجرتبه، أوضح الطيار الإسرائيلي أنه كان يخرج لشن غارة مع إحساس أن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث.
وأضاف: "لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ ولم ننجح في المساس بقيادة الفصائل الفلسطينية لذلك أسقطنا الأبراج".