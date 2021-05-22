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التعليم تتيح غداً التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

منذ 46 دقيقة
1681
التعليم تتيح غداً التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

الرياض (صدى):
تبدأ وزارة التعليم يوم غد الأحد 11/ 10/ 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً؛ إتاحة التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

وأكدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصاً على استقرار العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.

وزارة التعليم
النقل
والوظائف التعليمية

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طيب أحاول أختصر لكم الكتلة والطاقة في تمثيل المادة المادة هي كتلة مغناطيسية إما ثقالية نووية وإما فراغية ذرية وكلاهما طاقة إما طاقة نووية...
أبو عبدالله الحربي
لا إمارات أو أي دولة السعودية فقط لي مين غيرك يابلدي إلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
الملل
زارعة عدثة.فضحتونا
أبو عبدالله الحربي
جفت الأقلام ورفعت الصحف لقاء طويق حبيب الشعب افلج قلوب وحط النقاط على الحروف 😐
د محمد ماجد بخش
تحصل كثير ودائما ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه التركيز يبدده الانشغال الذهني والتفكير

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