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بالفيديو.. أكثر الوجهات المفضلة لدى المواطنين بعد رفع تعليق السفر للخارج

منذ ساعة
2113
بالفيديو.. أكثر الوجهات المفضلة لدى المواطنين بعد رفع تعليق السفر للخارج

الرياض (صدى):
كشف ‏المستشار السياحي سمير قمصاني أكثر وجهات السعوديين المفضلة بعد رفع تعليق السفر للخارج

قال المستشار السياحي أن الوجهات السياحيات اصبحت محدودة نظرا لظروف كورونا ، وتعد الامارات ومصر أكثر الوجهات السياحية إقبالا بعد فتح المنافذ.

وأوضح أن سبب الاقبال على هذه الدول وجود التسهيلات في استقبال السياح وسهولة الاجراءات و التنقل والوصول إلى هذه الوجهات .

وأضاف أن كورونا أحدثت نوع من الثورة السياحية الداخلية بالمملكة ، حيث خلال فنترة الجاءحة تنقل الكثير من المواطنين داخل الوطن ، وقدمت وزارة السياحة الكثير من البرامج وساعدت المواطنين علي التعرف علي معالم المملكة من الداخل.

الامارات
سمير قمصاني

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 19
منذ 6 دقائق
لا إمارات أو أي دولة السعودية فقط لي مين غيرك يابلدي إلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
طيب أحاول أختصر لكم الكتلة والطاقة في تمثيل المادة المادة هي كتلة مغناطيسية إما ثقالية نووية وإما فراغية ذرية وكلاهما طاقة إما طاقة نووية...
أبو عبدالله الحربي
لا إمارات أو أي دولة السعودية فقط لي مين غيرك يابلدي إلي علمتيني معنى الحنين 🕋🇸🇦🙏
الملل
زارعة عدثة.فضحتونا
أبو عبدالله الحربي
جفت الأقلام ورفعت الصحف لقاء طويق حبيب الشعب افلج قلوب وحط النقاط على الحروف 😐
د محمد ماجد بخش
تحصل كثير ودائما ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه التركيز يبدده الانشغال الذهني والتفكير

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