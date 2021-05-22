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بالفيديو.. مبتعث سعودي يعيد البصر لمريض في فرنسا بجراحة دقيقة

منذ 6 دقائق
1267
بالفيديو.. مبتعث سعودي يعيد البصر لمريض في فرنسا بجراحة دقيقة

باريس (صدى):
تمكن المبتعث السعودي الدكتورعمرو أبو خشبة في فرنسا من إجراء جراحة دقيقة لزراعة عدثة جديدة وتثبيتها في جدار العين بطريقة مختلفة تمامًا عما هو متبع بالنسبة لهذه العملية.

وقال "عمرو" خلال حديثه مع قناة "الإخبارية"، أن المريض تعرض لمشادة مع أحد الأشخاص وتعرض لضربة مما أدى لسقوط عدسة العين وضرر بالشبكية.

وأضاف: "تمت له الفحوصات الكاملة كنا في حيرة من وضع عدسة بالطريقة القديمة أو بطريقة أفضل وحديثة وتم وضع العدسة الجديدة".

وأوضح "الدكتور عمرو" أن العدسة الجديدة أفضل من القديمة لأن القديمة تحتاج إلى تخيطها في جدار العين وهو ما يسبب الالتهاب ووقت طويل.

أما العدسة الجديدة فالوقت أقل وتثبت بطريقة تلقائية وثابتة في مكانها.

فرنسا
مبتعث
الدكتورعمرو أبو خشبة

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