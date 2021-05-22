كلوب: أنا معتاد على الضغوط في مسيرتي 

وكالات (صدى):
قال يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن طبيعة مسيرته كمدرب تعني أنه معتاد جيداً على ضغوط اليوم الأخير من الموسم.
وأوضح أنه لا يمكنه تذكر موسم لم يستمر حتى نهايته لحسم البطولة لأنها دائماً ما كانت تحسم في الجولة الأخيرة أو كان على الفريق القتال للجولة الأخيرة للتأهل لدوري الأبطال.
وتابع: "حتى في دورتموند كانت الأمور مشابهة، في ماينز كانت من أجل البقاء بالدوري أو للصعود، أنا معتاد على الضغط حتى اليوم الأخير".
ويدخل ليفربول مباراته، الأحد أمام كريستال بالاس في حضور 10 آلاف متفرج في ملعب أنفيلد، وهو يعلم أن تحقيق الفوز الثامن في آخر 10 مباريات سيضمن للفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.