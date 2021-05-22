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سعد الحريري يفتح النار على رئيس الجمهورية اللبناني

منذ 25 دقيقة
1595
سعد الحريري يفتح النار على رئيس الجمهورية اللبناني

بيروت (صدى):
فتح سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف في لبنان، النار على رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون فيما يتعلق بتعديل الدستور وتشكيل الحكومة.

وقال "الحريري" في سلسة تغريدات له عبر "تويتر": "في الشكل، نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقًا دستوريًا في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها".

وتابع: "لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب سميتم رئيسًا للحكومة أنا لا اريده، ولن اسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه".

واستكمل موجهًا حديثه لـ "عون": "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه".

وأضاف: "لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم".

واختتم كلامه قائلاً: " نحن باختصار أمام رئيس للجمهورية يصرّ على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها".

سعد الحريري
ميشيل عون

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10746
منذ 21 دقيقة
الله يرحم والدك

كان لبناني مثل ما أنت

كن حذرا

فجروا أباك بالمتفجرات إلى نصفين وربما يفجروك إلى أربعة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10746
منذ 18 دقيقة
سميتم رئيسًا للحكومة أنا لا اريده


مش عاوزك يا حبيبي

الحب اللي بينا خلص

معدتش بحبك

ولو حبيت ثاني

أحب غيرك

مش عاوز أحبك ثاني

أنت زعلت حسن دبورة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10746
منذ 10 دقائق
الحل يا سعد هو في كشف المستور عنهم في حال خروجك من لبنان

.

قول اللي الناس ما تعرفه

قول لهم لبنان محتل والمحتل هو حسن دبورة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10746
منذ 5 دقائق
وأن رئيس لبنان حاكم عسكري عند حسن دبورة

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د محمد ماجد بخش
كعك بالحشيش جديد الاسم هذا كعحشيش
د محمد ماجد بخش
وأن رئيس لبنان حاكم عسكري عند حسن دبورة
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