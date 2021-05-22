سعد الحريري يفتح النار على رئيس الجمهورية اللبناني

بيروت (صدى):
فتح سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف في لبنان، النار على رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون فيما يتعلق بتعديل الدستور وتشكيل الحكومة.
وقال "الحريري" في سلسة تغريدات له عبر "تويتر": "في الشكل، نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقًا دستوريًا في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها".
وتابع: "لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب سميتم رئيسًا للحكومة أنا لا اريده، ولن اسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه".
واستكمل موجهًا حديثه لـ "عون": "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه".
وأضاف: "لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم".
واختتم كلامه قائلاً: " نحن باختصار أمام رئيس للجمهورية يصرّ على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها".