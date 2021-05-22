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فريق طبي بمستشفى أبها الخاص ينجح في استئصال ورم كيسي كبير بالمنظار الجراحي

منذ ساعتين
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فريق طبي بمستشفى أبها الخاص ينجح في استئصال ورم كيسي كبير بالمنظار الجراحي

أبها (صدى):
تمكن فريق طبي بمستشفى أبها الخاص العالمي من استئصال ورم كيسي في البطن داخله 3 ليتر من السوائل لمريضة تبلغ من العمر ٢٢ سنة إلى عيادة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحة السمنة والقولون والمستقيم الدكتور عبدالله دلبوح وهي تعاني من ألم شديد في البطن وانتفاخ وعدم القدرة على الأكل،

وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم كيسي في البطن كبير جداً يصل الى ٣٠ سم ممتد من الحوض الى اعلى البطن مما تسبب لها في عدم القدرة على الأكل والانتفاخ الزائد وقد خضعت المريضة لعملية جراحية بالمنظار الجراحي بقيادة الدكتور عبدالله دلبوح، و الدكتورة سميرة البعداني استشارية النساء والولادة، والدكتور رامي صالح استشاري التخدير والدكتور شادي عبارة اخصائي الجراحة , والدكتور راكان أخصائي الجراحة حيث نجح الفريق الطبي في استئصال كامل للكيس بعد سحب السوائل التي بداخل الكيس ,

والتي تبلغ أكثر من ٣ لتر مع المحافظة التامة على المبيض وقناة فالوب .كل ذلك عن طريق فتحات صغيرة في جدار البطن بالمنظار الجراحي , وخرجت المريضة في اليوم التالي وهي بصحة جيدة ولله الحمد .

ابها
ورم كيسي
مستشفى أبها الخاص

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