قطر تعلن تحديث شروط دخول الخليجيين إلى أراضيها‏

نايف السالم (صدى):
أعلنت وزارة الصحة القطرية تحديث عددًا من الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والخاصة بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها.
وشددت الصحة القطرية على المسافرين الخليجيين إجراء فحص (PCR) للكشف عن (كوفيد-19)، وإحضار شهادة تثبت خلوه من الفيروس قبل (72) ساعة من الوصول، وذلك من مركز صحي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في البلد الذي يقدم منه المسافر.
وأضافت أن إجراء فحص PCR في مطار حمد الدولي ومنفذ أبو سمرة عند الوصول سيكون نظير رسوم إضافية بقيمة 300 ريال قطري، داعية إلى تفعيل تطبيق "احتراز" على الهواتف الشخصية باستخدام رقم جوال قطري عند الوصول إلى منافذ الدولة.، كما أعفت الذين تلقوا التطعيم في بلدانهم باستخدام اللقاحات الموافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة في قطر من الحجر الصحي، شريطة استكمال 14 يوماً من تلقي الجرعة الثانية، وتقديم بطاقة أو شهادة تطعيم رسمية تثبت ذلك عند الوصول إلى قطر.
وأشارت الوزارة الى ضرورة خضوع الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم في حالة مصاحبتهم لوالديهم المستوفين لمعايير التطعيم، لإجراءات الحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوع.، لافتة الى أن الذين أصيبوا سابقًا بكوفيد-19 وتلقوا بعد ذلك جرعة واحدة من اللقاح يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي بعد مرور أسبوعين من تلقي التطعيم،