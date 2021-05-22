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خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة

منذ 27 دقيقة
1571
خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، اليوم السبت، خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وقالت الهيئة، أن بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين: كل من يظهر أنه محصن في تطبيق (توكلنا)، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح (كورونا) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد على 6 أشهر حسبما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأشارت إلى أن المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة: و(مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها): تسجيل اللقاحات إلكترونيا في الموقع الإلكتروني من هنــــــــــا .

وأكدت أن التسجيل متاح فقط لمن استوفى جرعات اللقاحات المعتمدة التالية: جرعتين لكل (فايزر- أسترازينيكا- موديرنا)، وجرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون) مع تقديم ما يثبت ذلك عند الوصول، فيما من تلقى جرعة واحدة من اللقاحات (فايزر-موديرنا-استرازينيكا) لا يمكنه التسجيل بالموقع ويطبق عليه الحجر المؤسسي عند قدومه.

وقاية
لقاح كورونا
توكلنا
هيئة الصحة العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيفشوكو
هههههههههه ٠٠طيب كيف عرفت الحاله؟ أليس عن طريق المصور ابغا احد يفسرها لي كويس
محمد
هذا شغله متعودين عل التطبيل
د محمد ماجد بخش
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام صورة حية ناطقة معبرة حضارية مشرفة جميلة سفيرة للإسلام وجديرة بالانتشار والانتقال بها لمنار النظر ومدار العقل ومحال القلب...
شيفشوكو
انا اتحادي اقسم بالله انك صادق ابو سيكل كرهني في الاتحاد.
شيفشوكو
شفناهم كلهم بلاشي تطبيل اهبل

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