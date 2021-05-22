بالصور.. "تضخم اللسان " عارض جديد لفيروس كورونا

وكالات (صدى):
تعرض بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد لظروف تسبب لهم تضخما كبيرا ودائما في اللسان لا يستطيعون بسببه التحدث أو الأكل.
وأوضح أحد كبار الأطباء الباحثين ، أن 9 حالات أمريكية مصابة بـ كورونا حدث لها تضخم كبير في اللسان، مشيرا إلى أن الدرجة التي وصل لها اللسان من تضخم كبير للمصابين بكورونا نادرة للغاية، بحسب ديلي ميل البريطانية.
وأضاف أن أحد المصابين الذي قام بعلاجه، وجد بعد تعافيه من الإصابة الحرجة بالفيروس والتي استدعت وضعه على جهاز التنفس الصناعي، أن لسانه قد التهب وتضخم بشكل كبير جدا مقارنة بحجمه الطبيعي.
ولايزال الأطباء في حيرة بشأن السبب وراء حدوث تلك المضاعفات النادرةعلى الرغم من تعافي المصاب أخيرا بعد إجراء عملية جراحية للسان.
ويرى الأطباء أن تضخم اللسان مصاحب لتضخم أعضاء أخرى بالجسم خلال الإصابة كالقلب والكبد والرئتين وغيرهم، كما أن أغلب الذين ظهرت لديهم مثل هذه الحالة من أصول أفريقية، مما يعني أن الأصول العرقية قد تلعب دورا في ذلك.