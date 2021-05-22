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بالصور.. "تضخم اللسان " عارض جديد لفيروس كورونا

منذ 16 دقيقة
1389
بالصور.. "تضخم اللسان " عارض جديد لفيروس كورونا

وكالات (صدى):
تعرض بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد لظروف تسبب لهم تضخما كبيرا ودائما في اللسان لا يستطيعون بسببه التحدث أو الأكل.

وأوضح أحد كبار الأطباء الباحثين ، أن 9 حالات أمريكية مصابة بـ كورونا حدث لها تضخم كبير في اللسان، مشيرا إلى أن الدرجة التي وصل لها اللسان من تضخم كبير للمصابين بكورونا نادرة للغاية، بحسب ديلي ميل البريطانية.

وأضاف أن أحد المصابين الذي قام بعلاجه، وجد بعد تعافيه من الإصابة الحرجة بالفيروس والتي استدعت وضعه على جهاز التنفس الصناعي، أن لسانه قد التهب وتضخم بشكل كبير جدا مقارنة بحجمه الطبيعي.

ولايزال الأطباء في حيرة بشأن السبب وراء حدوث تلك المضاعفات النادرةعلى الرغم من تعافي المصاب أخيرا بعد إجراء عملية جراحية للسان.

ويرى الأطباء أن تضخم اللسان مصاحب لتضخم أعضاء أخرى بالجسم خلال الإصابة كالقلب والكبد والرئتين وغيرهم، كما أن أغلب الذين ظهرت لديهم مثل هذه الحالة من أصول أفريقية، مما يعني أن الأصول العرقية قد تلعب دورا في ذلك.

 

المصابين
فيروس كورونا
اللسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيفشوكو
هههههههههه ٠٠طيب كيف عرفت الحاله؟ أليس عن طريق المصور ابغا احد يفسرها لي كويس
محمد
هذا شغله متعودين عل التطبيل
د محمد ماجد بخش
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام صورة حية ناطقة معبرة حضارية مشرفة جميلة سفيرة للإسلام وجديرة بالانتشار والانتقال بها لمنار النظر ومدار العقل ومحال القلب...
شيفشوكو
انا اتحادي اقسم بالله انك صادق ابو سيكل كرهني في الاتحاد.
شيفشوكو
شفناهم كلهم بلاشي تطبيل اهبل

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