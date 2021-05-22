نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. جامعة الملك خالد: التحصين شرط أساسي لحضور الاختبارات النهائية للطلاب بالفصل الصيفي

منذ ساعة
1943
بالفيديو.. جامعة الملك خالد: التحصين شرط أساسي لحضور الاختبارات النهائية للطلاب بالفصل الصيفي

نايف السالم (صدى):
أكد الدكتور سعد بن دعجم، وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية، اليوم السبت، أن التحصين شرط أساسي لحضور الاختبارات النهائية لطلاب الجامعة في الفصل الصيفي.

وقال "دعجم" خلال مداخلة هاتفية له مع "برنامج 120" الذي يعرض على شاشة قناة "الإخبارية"، أن الحصول على الجرعة الأولى على الأقل من لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا لدخول الاختبارات.

وأوضح أن ذلك نسبة إلى الأمر السامي بأن الدراسة ستكون حضورية في العام القادم وفقًا لتعميم وزارة الداخلية بأن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطًا لدخول أي منشأة حكومية، لافتًا إلى أن حضور الطلاب للمحاضرات للفصل الصيفي لا يشترط ذلك.

جامعة الملك خالد
الفصل الصيفي
الاختبارات النهائية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شيفشوكو
هههههههههه ٠٠طيب كيف عرفت الحاله؟ أليس عن طريق المصور ابغا احد يفسرها لي كويس
محمد
هذا شغله متعودين عل التطبيل
د محمد ماجد بخش
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام صورة حية ناطقة معبرة حضارية مشرفة جميلة سفيرة للإسلام وجديرة بالانتشار والانتقال بها لمنار النظر ومدار العقل ومحال القلب...
شيفشوكو
انا اتحادي اقسم بالله انك صادق ابو سيكل كرهني في الاتحاد.
شيفشوكو
شفناهم كلهم بلاشي تطبيل اهبل

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 19 مسجداً بعد تعقيمها في 8 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 19 مسجداً بعد تعقيمها في 8 مناطق
منذ 11 دقيقة 1375
بالصور.. "تضخم اللسان " عارض جديد لفيروس كورونا
بالصور.. "تضخم اللسان " عارض جديد لفيروس كورونا
منذ 16 دقيقة 1384
خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة
خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة
منذ 26 دقيقة 1562
استشاري يحذر من تخزين البيض في باب الثلاجة: يتسبب في مرض خطير
استشاري يحذر من تخزين البيض في باب الثلاجة: يتسبب في مرض خطير
منذ 36 دقيقة 1669
‏اندلاع حريق في مرفأ بيروت
‏اندلاع حريق في مرفأ بيروت
منذ 56 دقيقة 2097
إشادة كبيرة بالبطل «الزهراني» المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم
إشادة كبيرة بالبطل «الزهراني» المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم
منذ ساعة 2406
شاهد.. ‏لقطات جوية تظهر مدى الدمار الذي لحق بقطاع ‎غزة جراء القصف الإسرائيلي
شاهد.. ‏لقطات جوية تظهر مدى الدمار الذي لحق بقطاع ‎غزة جراء القصف الإسرائيلي
منذ ساعة 2074
بالصور.. إغلاق مطعم لوجود حالات اشتباه تسمم غذائي في حفر الباطن
بالصور.. إغلاق مطعم لوجود حالات اشتباه تسمم غذائي في حفر الباطن
منذ ساعة 1899
بالفيديو.. جامعة الملك خالد: التحصين شرط أساسي لحضور الاختبارات النهائية للطلاب بالفصل الصيفي
بالفيديو.. جامعة الملك خالد: التحصين شرط أساسي لحضور الاختبارات النهائية للطلاب بالفصل الصيفي
منذ ساعة 1943
فيديو مؤثر لابنة فرح حمزة وهي تتخيل قاتل والدتها
فيديو مؤثر لابنة فرح حمزة وهي تتخيل قاتل والدتها
منذ ساعة 1092