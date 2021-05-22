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فتح أبواب ومسارات جديدة داخل المسجد الحرام

منذ 54 دقيقة
1839
فتح أبواب ومسارات جديدة داخل المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، عن فتح أبواب ومسارات جديدة بعد إغلاق باب الملك عبدالعزيز وبعض المواقع داخل المسجد الحرام لاستكمال المشاريع.

ومن جانبه، قال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن ذلك يأتي ضمن حزم الخطط المعدة مسبقًا لتوفير سبل الراحة للمصلين والمعتمرين، لافتًا إلى أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- تولي المشروع كغيره من المشاريع الخدمية أهمية كبيرة؛ كونه أحد المشاريع التطويرية الضخمة بالمسجد الحرام.

وأكد "الحجيلي" أن الإدارة العامة للحشود والتفويج تعمل على تذليل الصعاب وتوفير جميع سبل الراحة والخدمة لرواد بيت الله الحرام، وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله الحرام، بحسب موقع "العربية.نت" .

وأشتر إلى أنه تم فتح أبواب ومسارات جديدة تمت دراستها مسبقًا، وتوفر من خلالها تنظيم دخول وخروج المصلين والمعتمرين، وفق الإجراءات الاحترازية، كما تم تسخير ٥٠٠ موظف يعملون على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والمعتمرين بكافة المواقع بالمسجد الحرام وتوفير كافة الإمكانات والخدمات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

المسجد الحرام
مسارات جديدة
الحشود والتفويج

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه
¥ ولد نجد ¥
كلب جيد دافع عن نفسه
رااايق
الفطر الأسود طلع بالهند وأيش جابه مصر ؟؟!!! الله يكفينا شر الأمراض و الأوبة ما ظهر منها وما بطن *** اللهم أرحمنا برحمتك يا...
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
¥ ولد نجد ¥
الله يعوض عليه

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