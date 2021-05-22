نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مصر تعلن بدء تصنيع لقاح غربي جديد لكورونا

منذ ساعة
2168
مصر تعلن بدء تصنيع لقاح غربي جديد لكورونا

القاهرة (صدى):
أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أنه سيتم توقيع عقد جديد مع شركة عالمية لتصنيع لقاحاتها محليًا يوم الإثنين المقبل، لافتة النظر إلى أنه ستتم مناقشة المسائل المالية والفنية مع الشركة لتصنيع مصل غربي وبأعلى جودة في مصر.

وقالت زايد في تصريح نُشِرَ بالقاهرة اليوم إن أكثر من مليوني مصري حصلوا على التطعيم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا يصل إلى 4 ملايين.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن إستراتيجية وزارة الصحة في عملية التطعيم تتمثل في تطعيم الأطقم الطبية، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والقطاع السياحي، وكذلك العاملين بالقطاعات الاقتصادية والبنوك والقضاء.

مصر
الصحة
لقاح كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه
¥ ولد نجد ¥
كلب جيد دافع عن نفسه
رااايق
الفطر الأسود طلع بالهند وأيش جابه مصر ؟؟!!! الله يكفينا شر الأمراض و الأوبة ما ظهر منها وما بطن *** اللهم أرحمنا برحمتك يا...
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
¥ ولد نجد ¥
الله يعوض عليه

أخر الأخبار

سبب انتشار كورونا بين الفنانين ومستشار بالصحة العالمية يعلق
سبب انتشار كورونا بين الفنانين ومستشار بالصحة العالمية يعلق
منذ 24 دقيقة 600
مدى أهمية تناول المصاب بكورونا للأسبرين
مدى أهمية تناول المصاب بكورونا للأسبرين
منذ 33 دقيقة 1724
شاحن هاتف يسبب العمى لفتاة
شاحن هاتف يسبب العمى لفتاة
منذ 43 دقيقة 626
فتح أبواب ومسارات جديدة داخل المسجد الحرام
فتح أبواب ومسارات جديدة داخل المسجد الحرام
منذ 54 دقيقة 1838
مجندة بالجيش الكندي تطعم زملاءها كعكًا بالحشيش أثناء تمرين الذخيرة الحية
مجندة بالجيش الكندي تطعم زملاءها كعكًا بالحشيش أثناء تمرين الذخيرة الحية
منذ ساعة 865
أعراض نقص الأكسجين الصامت
أعراض نقص الأكسجين الصامت
منذ ساعة 1847
شاهد.. رقصة مثيرة لـ " بلقيس" في عيد ميلاد ابنها
شاهد.. رقصة مثيرة لـ " بلقيس" في عيد ميلاد ابنها
منذ ساعة 1485
مصر تعلن بدء تصنيع لقاح غربي جديد لكورونا
مصر تعلن بدء تصنيع لقاح غربي جديد لكورونا
منذ ساعة 2168
بالصور.. تويوتا برادو 2021 تخطف الأنظار
بالصور.. تويوتا برادو 2021 تخطف الأنظار
منذ ساعة 2116
بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم الدعاء بغير العربية في الصلاة
بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم الدعاء بغير العربية في الصلاة
منذ ساعة 2138