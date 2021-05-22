محترف النصر السابق يكشف تفكيره في الانتحار بعد الرحيل عن الفريق

ماجد محمد (صدى):
أكد اللاعب الأوروجوياني فابيان إستويانوف، أنه فكر في الانتحار عقب رحيله عن نادي النصر والعودة إلى بلاده، وذلك بعدما شارك مع النصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2015.
وقال فابيان إستويانوف: "عندما عدت إلى بلادي بعد تجربتي مع النصر، عانيت من اكتئاب شديد، وهو أمر مشابه لما حدث مع صديقي مورو جارسيا الذي انتحر في فبراير الماضي، لكنني كنت محظوظا لأن زملائي والمدرب ساندوني" .
وأشار إلى أنه لم يحضر إلى التدريبات لمدة 5 أيام؛ لأنه لم أجد دافعًا للحياة، مضيفًا:" كنت أستيقظ في الرابعة بعد الظهر، في مرحلة ما أصبح الأمر لا يُطاق، وأخبرت المدرب بما يحدث لي، وتحدثت بعدها إلى زملائي في الفريق وكنت أبكي، وقد ساعد ذلك في شفائي".
واختتم: "لم أستطع العثور على تفسير لما عانيت منه، لم تكن لديّ أي مشاكل، كنت شابًا في الخامسة والثلاثين من عمر، رياضي مشهور في عالم كرة القدم، لم يكن ينقصني المال، عائلتي بخير وأولادي أيضًا، كان أمرًا صعبًا للغاية ومن الصعب فهمه".