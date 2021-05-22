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محترف النصر السابق يكشف تفكيره في الانتحار بعد الرحيل عن الفريق

منذ 33 دقيقة
1930
محترف النصر السابق يكشف تفكيره في الانتحار بعد الرحيل عن الفريق

ماجد محمد (صدى):
أكد اللاعب الأوروجوياني فابيان إستويانوف، أنه فكر في الانتحار عقب رحيله عن نادي النصر والعودة إلى بلاده، وذلك بعدما شارك مع النصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2015.

وقال فابيان إستويانوف: "عندما عدت إلى بلادي بعد تجربتي مع النصر، عانيت من اكتئاب شديد، وهو أمر مشابه لما حدث مع صديقي مورو جارسيا الذي انتحر في فبراير الماضي، لكنني كنت محظوظا لأن زملائي والمدرب ساندوني" .

وأشار إلى أنه لم يحضر إلى التدريبات لمدة 5 أيام؛ لأنه لم أجد دافعًا للحياة، مضيفًا:" كنت أستيقظ في الرابعة بعد الظهر، في مرحلة ما أصبح الأمر لا يُطاق، وأخبرت المدرب بما يحدث لي، وتحدثت بعدها إلى زملائي في الفريق وكنت أبكي، وقد ساعد ذلك في شفائي".

واختتم: "لم أستطع العثور على تفسير لما عانيت منه، لم تكن لديّ أي مشاكل، كنت شابًا في الخامسة والثلاثين من عمر، رياضي مشهور في عالم كرة القدم، لم يكن ينقصني المال، عائلتي بخير وأولادي أيضًا، كان أمرًا صعبًا للغاية ومن الصعب فهمه".

النصر
فابيان إستويانوف

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2435
منذ 12 دقيقة
الله لا يردك ما احد دور عليك
زائر
زائر عدد التعليقات : 4749
منذ دقيقة
ههههههههههههه ندم انه لعب للفقر

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه ندم انه لعب للفقر
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
على نفقة المسافر وبعد 15% والله الناس ما عندهم مطبعة فلوس يطبعون ويدفعون لكم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله عليهم

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