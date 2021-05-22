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بيتزي يقترب من قيادة الأهلي

منذ 53 دقيقة
1953
بيتزي يقترب من قيادة الأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يخطط إلى الاستغناء عن الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت المصادر الإدارة الأهلاوية تفاوضت مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب الوطني لقيادة للإشراف على الفريق الأول.ووفقًا لصحيفة "البلاد".

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأهلاوية، قررت التخلص من 4 محترفين أجانب دفعة واحدة هم: "البرازيلي لوكاس ليما، البوسني ألفيش ساريتش، والمغربي أدريس فتوحي، والسنغالي مباي نيانج".

وأكدت موقف الصربي ليوبومير فيجسا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، لا يزال غامضًا، سواء بالبقاء أو الرحيل، لافتة إلى إن الثنائي الأجنبي الوحيد الذي تأكد بقاءهما مع الأهلي؛ هما: السوري عمر السومة، والروماني أليكساندرو ميتريتا، على الرغم من تهديد الأخير بفسخ عقده.

الأهلي
بيتزي

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه ندم انه لعب للفقر
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
على نفقة المسافر وبعد 15% والله الناس ما عندهم مطبعة فلوس يطبعون ويدفعون لكم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله عليهم

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