صورة قديمة من زمن الطيبين

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أحدث التعليقات
زائر
ههههههههههههه ندم انه لعب للفقر
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
على نفقة المسافر وبعد 15% والله الناس ما عندهم مطبعة فلوس يطبعون ويدفعون لكم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله عليهم
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