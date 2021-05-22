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عضو فيفا معلقا على مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين :"سعيد بعودة المملكة لحضورها الدولي"

منذ ساعة
1829
عضو فيفا معلقا على مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين :"سعيد بعودة المملكة لحضورها الدولي"

نواف السالم (صدى):
قال هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الاتحاد الدولي للعبة أقدم على خطوة مميزة بالتوجيه بدراسة مقترح تنظيم كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلًا من أربعة أعوام، والذي حظي بموافقة 166 عضواً وتم اعتماده رسميًّا من قبل فيفا .

وأشاد أبو ريدة بالمجهود الذي قام به ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي للعبة في تقديم هذا المقترح للاتحاد الدولي، حيث قال أنه سعيد بعودة السعودية لحضورها الدولي.

وأضاف: "شاهدنا كيف أحدث مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" عددًا من القوانين الجديدة في محال كرة القدم وتمت الاستجابة سريعًا وأيضًا دخول التكنولوجيا التي لم يكن أحد يتصور أنها ستتناغم مع واقعية اللعبة"، مؤكدا أن مداخيل مالية ستعود بالنفع على الاتحادات الوطنية

فيفا
المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه ندم انه لعب للفقر
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
على نفقة المسافر وبعد 15% والله الناس ما عندهم مطبعة فلوس يطبعون ويدفعون لكم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله عليهم

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