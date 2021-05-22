عضو فيفا معلقا على مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين :"سعيد بعودة المملكة لحضورها الدولي"

نواف السالم (صدى):
قال هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الاتحاد الدولي للعبة أقدم على خطوة مميزة بالتوجيه بدراسة مقترح تنظيم كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلًا من أربعة أعوام، والذي حظي بموافقة 166 عضواً وتم اعتماده رسميًّا من قبل فيفا .
وأشاد أبو ريدة بالمجهود الذي قام به ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي للعبة في تقديم هذا المقترح للاتحاد الدولي، حيث قال أنه سعيد بعودة السعودية لحضورها الدولي.
وأضاف: "شاهدنا كيف أحدث مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" عددًا من القوانين الجديدة في محال كرة القدم وتمت الاستجابة سريعًا وأيضًا دخول التكنولوجيا التي لم يكن أحد يتصور أنها ستتناغم مع واقعية اللعبة"، مؤكدا أن مداخيل مالية ستعود بالنفع على الاتحادات الوطنية