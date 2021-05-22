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النيابة العامة توجه بالقبض على المعتدين على شخص في إحدى الصالات الرياضية

منذ ساعة
2360
النيابة العامة توجه بالقبض على المعتدين على شخص في إحدى الصالات الرياضية

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من تداول محتوى معلوماتي يثبت قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمداً على شخص داخل مسبح أحد الصالات الرياضية بمدينة الرياض، فقد صدر أمر النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. فيما شمل ذلك مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل مامن شأنه التعدي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأي صورة من صورها.

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الرياض
النيابة العامة
الصالات الرياضية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه ندم انه لعب للفقر
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
على نفقة المسافر وبعد 15% والله الناس ما عندهم مطبعة فلوس يطبعون ويدفعون لكم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله عليهم

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