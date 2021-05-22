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تركي آل الشيخ يحذر لاعبي ألميريا من مشاركته في المباريات بنفسه

منذ ساعة
1916
تركي آل الشيخ يحذر لاعبي ألميريا من مشاركته في المباريات بنفسه

ماجد محمد (صدى):
مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، لاعبي الفريق بإمكانية نزوله إلى الملعب والمشاركة، وذلك في إطار دعابة استلهمها مما فعله مستثمر صيني بإشراك أبنه في الفريق الذي يمتلكه.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "رجل أعمال صيني يشتري أحد الأندية في دوري الدرجة الثانية ويشترط إشراك ابنه الذي يزن 126 كغ، تحذير للاعبين نادي الميريا للصبر حدود لا انزل لكم الملعب".

وتعود واقعة رجل الأعمال الصيني التي تدوولت على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية، إلى شرائه نادي لكرة القدم، ينشط في دوري الدرجة الثانية حتى يتمكن ابنه البدين من اللعب في المباريات الرسمية.

وبغية أن يحقق حلمه، قرر شراء نادي "تسيبو كوجو" وضم ابنه الذي يبلغ من الوزن 126 إلى قائمة اللاعبين الأساسيين، وهو أمر كان سيكون أمرا عاديا لو أن لدى الفتى الإمكانيات والقدرات اللازمة لاحتراف تلك الرياضة.

تركي آل الشيخ
ألميريا

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههه ندم انه لعب للفقر
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
على نفقة المسافر وبعد 15% والله الناس ما عندهم مطبعة فلوس يطبعون ويدفعون لكم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله عليهم

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