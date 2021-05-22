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الخارجية المصرية: الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي

منذ 29 دقيقة
1551
الخارجية المصرية: الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي

القاهرة (صدى):
كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه إذا تم الملء لسد النهضة الإثيوبي فإن هذا ينبئ بتوتر وتداعيات تحاول بلاده تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر المنطقة.

وصرح وزير الخارجية المصري، أن "أزمة السد قد تزعزع استقرار شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي أمور نسعى لتجنبها"، مؤكدا أن مصر لن تتنازل ولن تقبل وقوع ضرر عليها، وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري.

وأشار إلى أن مصر تأمل أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية، لافتًا إلى أن بلاده سعت أن يأتي التدخل من خلال الإطار الإفريقي والمراقبين ولكن إثيوبيا لم تتجاوب، فيما ترصد مصر تطورات السد كل ساعة، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام، للتعرف على النتائج التي قد تحدث ويتم حاليا تقييم الأوضاع ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل.

وأوضح سامح شكري، أنه في الفترة الحالية تركز مصر على مرحلة التوصل للاتفاق، مشددًا على إن الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي واتفاق المبادئ.

 

 

مصر
إثيوبيا
الخارجية المصرية
سد النهضة

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أحدث التعليقات

الملل
تشرب الويسكي وحفلات اخر اليل مع الشبان وهي من قوة السكر ماتشعر بشي وتقول اغتصبوني عالم عايشة علي التعري والخمر والدعاره
الملل
ممكن نعرف اسماء الملايكة
زائر
الاكتئاب او الخجل يسبب انه يفكر في الانتحار تجيه فكره يصبر دقائق ويروح عنه الهاجس ويستعين بالله --------ماتستاهل المره ماتغور اللي جابها يجيب غيرها
زائر
يرد لهم الشكر لانه لما طرامب شوى الارهابي سليماني راح يعزي ويلطم معهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي المجرم ..

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