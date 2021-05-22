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السفارة في نيقوسيا تدعو الراغبين في السفر إلى قبرص بالتأكد من التعليمات

منذ 45 دقيقة
1708
السفارة في نيقوسيا تدعو الراغبين في السفر إلى قبرص بالتأكد من التعليمات

نيقوسيا (صدى):
دعت سفارة المملكة في نيقوسيا، أمس الجمعة، جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى قبرص بالتأكد من تعليمات شركات الطيران الناقلة.

وقالت السفارة، أنه على جميع المواطنين الكرام الراغبين السفر الى جمهورية قبرص التأكد من الأنظمة والتعليمات لشركات الطيران الناقلة في حال كانت الرحلة تشمل محطة توقف ( ترانزيت ) وتتطلب تحليل( PCR ) قبل السفر.

وكانت السفارة قد كشفت في وقت سابق أن إجراءات السفر إلى قبرص بالنسبة للمواطنين، لا يشترط فيها الخضوع لأي متطلبات تتعلق بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تقتصر الإجراءات في حالة الرحلات المباشرة على أخذ تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة "الشنقن"، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود للطائرة من موقع "فايت باس" لأخذ الموافقة.

شركات الطيران
قبرص
السفارة في نيقوسيا

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أحدث التعليقات

الملل
تشرب الويسكي وحفلات اخر اليل مع الشبان وهي من قوة السكر ماتشعر بشي وتقول اغتصبوني عالم عايشة علي التعري والخمر والدعاره
الملل
ممكن نعرف اسماء الملايكة
زائر
الاكتئاب او الخجل يسبب انه يفكر في الانتحار تجيه فكره يصبر دقائق ويروح عنه الهاجس ويستعين بالله --------ماتستاهل المره ماتغور اللي جابها يجيب غيرها
زائر
يرد لهم الشكر لانه لما طرامب شوى الارهابي سليماني راح يعزي ويلطم معهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي المجرم ..

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