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«الصحة» تؤكد على الاعتذار لمن لا تنطبق عليهم شروط الجرعة الثانية

منذ ساعة
2732
«الصحة» تؤكد على الاعتذار لمن لا تنطبق عليهم شروط الجرعة الثانية

الرياض (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن وزارة الصحة أكدت على الاعتذار لمن لا تنطبق عليهم شروط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووجه مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، العاملين في مراكز اللقاحات بالاعتذار بلطف لكل شخص دون 60 سنة وليس ضمن الفئات المستهدفة بالجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بإلإضافة إلى توصيل رسالة لهم بأن النظام المقرر حالياً هو إعطاء الجرعة الأولى فقط.

وفي السياق، يعمل النظام الآلي لحجز مواعيد تلقي لقاحات كورونا على حذف مواعيد الجرعة الثانية بشكل تلقائي كل 3 ساعات، كما بالإمكان الحجز مرة أخرى بعدما تعلن الوزارة عن إتاحة الحجز للحصول على الجرعة الثانية.

 

 

وزارة الصحة
لقاح كورونا
الجرعة الثانية

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أحدث التعليقات

الملل
تشرب الويسكي وحفلات اخر اليل مع الشبان وهي من قوة السكر ماتشعر بشي وتقول اغتصبوني عالم عايشة علي التعري والخمر والدعاره
الملل
ممكن نعرف اسماء الملايكة
زائر
الاكتئاب او الخجل يسبب انه يفكر في الانتحار تجيه فكره يصبر دقائق ويروح عنه الهاجس ويستعين بالله --------ماتستاهل المره ماتغور اللي جابها يجيب غيرها
زائر
يرد لهم الشكر لانه لما طرامب شوى الارهابي سليماني راح يعزي ويلطم معهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي المجرم ..

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