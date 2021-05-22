التحقيق في العثور على نسخة من المصحف لا تتضمن سورة النساء بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أقدمت الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن الكريم بالكويت، على إحالة واقعة تداول نسخة من القرآن لا تتضمن سورة النساء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحق من تداولها ومن طبعها أو نشرها.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة، أن قانون إنشاء الهيئة يلزم كل من يستورد أو يوزع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك، لافتًا إلى أن الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجلة لديها، وذلك بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول.
وأشار إلى أنه وبناء على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في حق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخصة.