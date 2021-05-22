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التحقيق في العثور على نسخة من المصحف لا تتضمن سورة النساء بالكويت

منذ ساعة
2089
التحقيق في العثور على نسخة من المصحف لا تتضمن سورة النساء بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أقدمت الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن الكريم بالكويت، على إحالة واقعة تداول نسخة من القرآن لا تتضمن سورة النساء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحق من تداولها ومن طبعها أو نشرها.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة، أن قانون إنشاء الهيئة يلزم كل من يستورد أو يوزع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك، لافتًا إلى أن الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجلة لديها، وذلك بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول.

وأشار إلى أنه وبناء على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في حق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخصة.

الكويت
القرآن الكريم
المصحف
سورة النساء

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أحدث التعليقات

الملل
تشرب الويسكي وحفلات اخر اليل مع الشبان وهي من قوة السكر ماتشعر بشي وتقول اغتصبوني عالم عايشة علي التعري والخمر والدعاره
الملل
ممكن نعرف اسماء الملايكة
زائر
الاكتئاب او الخجل يسبب انه يفكر في الانتحار تجيه فكره يصبر دقائق ويروح عنه الهاجس ويستعين بالله --------ماتستاهل المره ماتغور اللي جابها يجيب غيرها
زائر
يرد لهم الشكر لانه لما طرامب شوى الارهابي سليماني راح يعزي ويلطم معهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي المجرم ..

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التحقيق في العثور على نسخة من المصحف لا تتضمن سورة النساء بالكويت
التحقيق في العثور على نسخة من المصحف لا تتضمن سورة النساء بالكويت
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