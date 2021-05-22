سلع غذائية تراجعت وأخرى ارتفعت خلال شهر أبريل

علي القحطاني (صدى):
كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار 43 سلعة غذائية سجلت تراجعاً خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاع أسعار 34 سلعة أخرى.
وأظهرت البيانات على مستوى الأسعار المرتفعة، اللحوم في مقدمتها بنسبة 0.29% لمستوى 44.51 ريال للكيلو، كما ارتفعت أسعار لحم الجمل الطازج بنسبة 0.69 % إلى 49.37 ريال، فيما استقرت أسعار اللحم الضأن الطازج عند 59.43 ريال للكيلو، وتراجعت أسعار لحم الضأن المستورد بنسبة 1.4% إلى 45.7 ريال للكيلو.
وتراجعت أسعار الدجاج الطازج المحلي بنسبة 1.94% الى 15.19 ريال، والدجاج المجمد المحلي 0.84% الى 14.18 ريال، بينما ارتفعت أسعار الدجاج المجمد المستورد بنسبة 0.99% لمستوى 14.26 ريال.
وشهدت أسعار الأرز البسمتي الأبيض الهندي تراجعاً بنسبة 0.85%، إلى 90.76 ريال، كما شهدت أسعار أرز مزة هندي تراجعاً بنسبة 1.43% لمستوى 74.37 ريال، وتراجعت أسعار دقيق القمح المحلي الأسمر بنحو 0.37% % لمستوى 2.72 ريال، ودقيق القمح المحلي الأبيض بنسبة 0.46% لمستوى 4.31 ريال.
وفي سياق متصل أظهرت بيانات هيئة الإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أبريل 2021، بنسبة 13.2 % مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2020 على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في الشهر السابق مارس 2021، حيث كان 8.7 %، مرجعة ارتفاع المؤشر بشكل رئيس لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 16.5 %، نظرًا لثقلها في المؤشر.