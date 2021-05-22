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التطبيقات الأكثر استهلاكًا للبطارية في الهاتف الذكي

منذ 27 دقيقة
1625
التطبيقات الأكثر استهلاكًا للبطارية في الهاتف الذكي

وكالات (صدى):
يعد تطبيق Fitbit هو أسوأ تطبيق للهواتف الذكية يمكن استخدامه إذا كانت البطارية ضعيفة؛ حيث حللت شركة التخزين السحابي pCloud، مقرها سويسرا، 100 من أكثر التطبيقات شيوعا والمطالب التي تقدمها على جهازك.

وأوضحت الشركة، أن أسوأ تطبيقات استنزاف البطارية، هي Fitbit وVerizon، والتي كانت في أعلى القائمة برصيد 92 من 100، تليها "أوبر" وSkype، وفي المركز الخامس كان "فيسبوك" وAirbnb، ومنصة البث المباشر BIGO LIVE - كل ذلك مع درجة 82 من أصل 100.

ومن بين المراكز العشرة الأولى أيضا، "إنستغرام" و"سناب شات" و"واتس آب" و"أمازون"، بالإضافة إلى تطبيقات المواعدة "تيندر" وBumble وGrindr، فيما أوضحت الشركة: "مع اعتراف 93% من مستخدمي الهواتف الذكية باستخدام التطبيقات يوميا، بدأت بطاريات هواتفنا تعاني، ما يجعلنا بلا هاتف بحلول نهاية اليوم. أردنا معرفة التطبيقات الأكثر تطلبا على هواتفنا، لذلك أجرينا دراسة لاكتشاف التطبيقات التي تعتبر قاتلة الهواتف السرية".

ويعتبر ستة من بين أفضل 20 أداة لاستنزاف البطارية عبارة عن منصات وسائط اجتماعية - "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" و"يوتيوب" و"واتس آب" وLinkedIn، كما اتضح أن موقع "تويتر"، أحد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، غائب بشكل ملحوظ عن المراكز العشرين الأولى، حيث احتل المرتبة 25.

 

 

تطبيقات
هواتف ذكية
البطارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
الاكتئاب او الخجل يسبب انه يفكر في الانتحار تجيه فكره يصبر دقائق ويروح عنه الهاجس ويستعين بالله --------ماتستاهل المره ماتغور اللي جابها يجيب غيرها
زائر
يرد لهم الشكر لانه لما طرامب شوى الارهابي سليماني راح يعزي ويلطم معهم
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي المجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يشفيها مما فيها .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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